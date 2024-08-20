Панарина Чернышева (Чернышева/Зайцева) Авдотья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1853
Сын: Панарин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Панарин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
29.07.1855
Дочь: (Панарина) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Панарин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.02.1858
Дочь: (Панарина) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Панарин Василий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно