Панарина Чернышева (Чернышева/Зайцева) Авдотья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина Чернышева (Чернышева/Зайцева) Авдотья Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.02.1853

Сын: Панарин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.07.1855

Дочь: (Панарина) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Панарин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
12.02.1858

Дочь: (Панарина) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Панарин Василий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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