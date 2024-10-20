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Малукало Яков Сидорович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Малукало Сидор Ильич

Мать: Малукало (Зеркаль) Ирина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малукало Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Малукало Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Малукало Анна Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малукало Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Малукало Анна Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Малукало Иоаким Яковлевич

Мать ребёнка: Малукало Анна Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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