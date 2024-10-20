Малукало Яков Сидорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малукало Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Малукало Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малукало Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Малукало Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Малукало Иоаким Яковлевич
Мать ребёнка: Малукало Анна Фёдоровна
Смерть
После 1858