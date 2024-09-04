Малукало (Зеркаль) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малукало (Зеркаль) Ирина Ивановна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1813

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малукало Сидор Ильич

Рождение ребёнка
24.10.1800 ст.

Дочь: Малукало Параскева Сидоровна

Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1802 ст.

Дочь: Малукало (Малукало) Наталья Сидоровна

Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Малукало Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Малукало Яков Сидорович

Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малукало Никита Сидорович

Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1813

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