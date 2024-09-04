Малукало (Зеркаль) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малукало Сидор Ильич
Рождение ребёнка
24.10.1800 ст.
Дочь: Малукало Параскева Сидоровна
Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич
Рождение ребёнка
27.10.1802 ст.
Дочь: Малукало (Малукало) Наталья Сидоровна
Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Малукало Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Малукало Никита Сидорович
Отец ребёнка: Малукало Сидор Ильич
Смерть
После 1813