Провидохин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно