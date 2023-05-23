Провидохин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провидохин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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