Кошин Константин Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
06.02.1894 ст.
Жена: Кошина Мария Никифоровна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Гультяева Александра Константиновна
Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.
Сын: Кошин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Дочь: Кошина Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
26.06.1910 ст.
Сын: Кошин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
18.08.1911 ст.
Сын: Кошин Андрей Константинович
Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно