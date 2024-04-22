Кошин Константин Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошин Константин Семёнович

Кошин Константин Семёнович

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1894 ст.

Жена: Кошина Мария Никифоровна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Гультяева Александра Константиновна

Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.

Сын: Кошин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.

Дочь: Кошина Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1910 ст.

Сын: Кошин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1911 ст.

Сын: Кошин Андрей Константинович

Мать ребёнка: Кошина Мария Никифоровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close