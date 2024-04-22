Кошина (Котова) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
06.02.1894 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Гультяева Александра Константиновна
Отец ребёнка: Кошин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.
Сын: Кошин Пётр Константинович
Отец ребёнка: Кошин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Дочь: Кошина Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Кошин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
26.06.1910 ст.
Сын: Кошин Пётр Константинович
Отец ребёнка: Кошин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
18.08.1911 ст.
Сын: Кошин Андрей Константинович
Отец ребёнка: Кошин Константин Семёнович
Смерть
Неизвестно