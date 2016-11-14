Шпакович Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпакович Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

14.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпакович (Голова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпакович (Голова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпакович (Голова) Нина Ивановна

Смерть
14.11.2016

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