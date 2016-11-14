Шпакович Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти14.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпакович (Голова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпакович (Голова) Нина Ивановна
Смерть
14.11.2016