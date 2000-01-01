Шангин Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шангин Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1975

Дочь: Евдокимова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Шангина Людмила Алексеевна

Село Калиновское Камышловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Гридина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Шангина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шангин Степан Викторович

Мать ребёнка: Шангина Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шангина Людмила Алексеевна

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