Шангин Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1975
Дочь: Евдокимова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Шангина Людмила Алексеевна
Село Калиновское Камышловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Гридина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Шангина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шангина Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно