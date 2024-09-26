Петр Михеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Михей Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Никифор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ефим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Борис Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Родион Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Михеев Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1850