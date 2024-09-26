Петр Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Михеевич

Петр Михеевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Михей Савельевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Никифор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ефим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Борис Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Родион Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Михеев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.