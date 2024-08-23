Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Павлов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 или 1815 ст.
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Антон Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1824 или 1827 ст.
Дочь: Сухова Фекла Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Петр Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно