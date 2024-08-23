Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 или 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Павлов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 или 1815 ст.

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Антон Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1824 или 1827 ст.

Дочь: Сухова Фекла Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Петр Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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