Давиденко Прокопий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давиденко Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1800 ст.
Сын: Давиденко Захарий Прокопьевич
Мать ребёнка: Давиденко (Крамная) Устина Ефимовна
Рождение ребёнка
27.04.1807 ст.
Сын: Давиденко Феоктист Прокопьевич
Мать ребёнка: Давиденко (Крамная) Устина Ефимовна
Смерть
После 1802