Давиденко Прокопий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиденко Прокопий Яковлевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давиденко Яков

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давиденко (Крамная) Устина Ефимовна

Рождение ребёнка
24.03.1800 ст.

Сын: Давиденко Захарий Прокопьевич

Мать ребёнка: Давиденко (Крамная) Устина Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1807 ст.

Сын: Давиденко Феоктист Прокопьевич

Мать ребёнка: Давиденко (Крамная) Устина Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область

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