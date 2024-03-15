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Тряпицын Федор Максимович
Тряпицын Федор Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1885
Пол
Мужской
Отец
Тряпицын Максим Федорович
1854 г.р.
Мать
Тряпицына Коковина Наталья Семеновна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885
Отец:
Тряпицын Максим Федорович
Мать:
Тряпицына Коковина Наталья Семеновна
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