Стафеев Кирилл Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Стафеев Макар Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Стафеев Феоктист Кириллов
Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Стафеева) Матрона Кириллова
Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Стафеев Ерофей Ерофей/ Ярофей Кириллов
Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова
Смерть
Неизвестно