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Стафеев Кирилл Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Стафеев Макар Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Стафеев Феоктист Кириллов

Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Стафеева) Матрона Кириллова

Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Стафеев Ерофей Ерофей/ Ярофей Кириллов

Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Стафеев Наум Кириллов

Мать ребёнка: (Стафеева) Евдокия Иванова/ Иоанова

Смерть
Неизвестно

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