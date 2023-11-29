Васильева Людмила Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1977
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1999
Дочь: Лапаева Дарья Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.2010
Дочь: Лапаева Мария Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.2013
Сын: Лапаев Александр Константинович
Отец ребёнка: не указан