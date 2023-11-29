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Васильева Людмила Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1977

Отец: не указан

Мать: Васильева Валентина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев Константин Владимирович

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Лапаева Дарья Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.2010

Дочь: Лапаева Мария Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.2013

Сын: Лапаев Александр Константинович

Отец ребёнка: не указан

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