Михайлова (Михайлова) Матрона Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Михайлова) Матрона Герасимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1824 ст.

Отец: Михайлов Герасим Михайлович

Мать: Петрова (Григорьева) Надежда Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.06.1847 ст.

Муж: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Даниилова-Тихонова-Муштакова (Тимофеева) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1853 ст.

Дочь: Даниилова-Муштакова (Тимофеева) Агрипина Никифоровна

Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1859 ст.

Дочь: Муштакова (Тимофеева) Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.

Дочь: Даниилова-Муштакова (Тимофеева) Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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