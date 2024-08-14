Михайлова (Михайлова) Матрона Герасимовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1824 ст.
Бракосочетание
29.06.1847 ст.
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Даниилова-Тихонова-Муштакова (Тимофеева) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.06.1853 ст.
Дочь: Даниилова-Муштакова (Тимофеева) Агрипина Никифоровна
Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.05.1859 ст.
Дочь: Муштакова (Тимофеева) Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.
Дочь: Даниилова-Муштакова (Тимофеева) Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Муштаков (Даниилов) Никифор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно