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Журавлёв Мин Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

?.04.1931

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Журавлёв Кирилло Екимов

Мать: не указана

Смерть
?.04.1931
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