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Журавлёв Мин Кириллович
Журавлёв Мин Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Дата смерти
?.04.1931
Пол
Мужской
Отец
Журавлёв Кирилло Екимов
1844 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Журавлёв Кирилло Екимов
Мать: не указана
Смерть
?.04.1931
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