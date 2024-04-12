Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1816 ст.
Сын: Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимовна
Смерть
До 1831