Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Афанасьевич

Место рождения

Богослово, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Богослово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1816 ст.

Сын: Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимовна

Смерть
До 1831
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