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Семеников Александр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1911

Дата смерти

04.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
02.09.1939

Дочь: Шафеева (Семеникова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна

Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1950

Дочь: Смирнова (Семеникова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Наумова (Семеникова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
06.04.1957

Дочь: Тюлюш (Семеникова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Смерть
04.08.1977
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва

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