Семеников Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1911
Дата смерти04.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1939
Дочь: Шафеева (Семеникова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1950
Дочь: Смирнова (Семеникова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Наумова (Семеникова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
06.04.1957
Дочь: Тюлюш (Семеникова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Семеникова (Бакланова) Наталья Лаврентьевна
Смерть
04.08.1977