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(Кудрявцева) Параскева Никитина
(Кудрявцева) Параскева Никитина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
1784
Пол
Женский
Отец
Кудрявцев Никита Иванович
1749 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Смерть
1784
Рождение
1789
Отец:
Кудрявцев Никита Иванович
Мать: не указана
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