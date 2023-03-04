(Кудрявцева) Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудрявцева) Параскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1784
Рождение
1789

Отец: Кудрявцев Никита Иванович

Мать: не указана

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