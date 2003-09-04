Бернс Стивен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернс Стивен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2003

Отец: Бернс Маркус

Мать: Бернс Ольга

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