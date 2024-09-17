Четверикова Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1845
Дочь: (Чертовских) Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чертовских Косьма Яковлевич
Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Чертовских) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович
Смерть
1868