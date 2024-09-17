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Четверикова Ефросинья

Место рождения

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовских Яков Максимович

Рождение ребёнка
15.08.1845

Дочь: (Чертовских) Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чертовских Косьма Яковлевич

Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Чертовских) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Чертовских Яков Максимович

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1868
Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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