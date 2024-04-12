Есаулкова (Фёдорова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаулкова (Фёдорова) Анастасия

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

01.06.1994

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1973 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1994

Отец: Федоров Сергей

Мать: Овчинникова Татьяна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаулков Эдуард

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаулков Эдуард

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