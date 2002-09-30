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(Дьякова) Полина Гаврииловна
(Дьякова) Полина Гаврииловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2002
Пол
Женский
Отец
Дьяков Гавриил
Мать
Дьякова (Шпехт) Елена Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2002
Отец:
Дьяков Гавриил
Мать:
Дьякова Елена Александровна
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