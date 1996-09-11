Шульженко Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульженко Ольга Алексеевна

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Место рождения

г. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР

Дата рождения

?.12.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР
Рождение ребёнка
11.09.1996

Дочь: Гулевская Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Гулевский Юрий Александрович

г. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулевский Юрий Александрович

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