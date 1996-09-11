Шульженко Ольга Алексеевна
Место рожденияг. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР
Дата рождения?.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР
Рождение ребёнка
11.09.1996
Дочь: Гулевская Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Гулевский Юрий Александрович
г. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно