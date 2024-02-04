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Рынков Константин Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
20.03.1993

Дочь: Стефанская (Рынкова) Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
08.04.1994

Дочь: Рынкова Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.2006

Сын: Рынков Арсений Константинович

Мать ребёнка: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна

Томск, город Томск, Томская область

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