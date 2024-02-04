Рынков Константин Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1993
Дочь: Стефанская (Рынкова) Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
08.04.1994
Дочь: Рынкова Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.2006
Сын: Рынков Арсений Константинович
Мать ребёнка: Рынкова (Кладовая) Елена Викторовна
Томск, город Томск, Томская область