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Борнобаев Александр Сергеевич
Борнобаев Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2006
Пол
Мужской
Отец
Борнобаев Сергей Николаевич
1967 г.р.
Мать
Борнобаева (Шихалеева) Наталья Вячеславовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2006
Отец:
Борнобаев Сергей Николаевич
Мать:
Борнобаева Наталья Вячеславовна
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