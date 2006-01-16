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Борнобаев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2006

Отец: Борнобаев Сергей Николаевич

Мать: Борнобаева Наталья Вячеславовна

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