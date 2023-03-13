Гальцевъ Софронъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.03.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1890
Отец: Гальцевъ Иванъ
Мать: Гальцева Анна
Александровка
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Гальцевъ Василий
Мать ребёнка: Гальцева Прасковья Васильева
Александровка
Рождение ребёнка
16.09.1918
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Гальцева Прасковья Васильева
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно