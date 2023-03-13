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Гальцевъ Софронъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.03.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1890

Отец: Гальцевъ Иванъ

Мать: Гальцева Анна

Александровка
Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Гальцевъ Василий

Мать ребёнка: Гальцева Прасковья Васильева

Александровка
Рождение ребёнка
16.09.1918

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Гальцева Прасковья Васильева

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальцева Прасковья Васильева

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