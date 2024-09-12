Пушкина Дарья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.03.1895 ст.
Новлянское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦАМ с.Новлянское Ф.203. Оп.780 Д. 2736Л.463 _Суровцово_брак_1895г. Жениху и невесте по 20 лет, первым браком
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.
Дочь: (Пушкина) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
Архив ЦГАМос с.Новлянское Ф.203. Оп.780 Д. 2740Л. 484_1896г. Восприемник: сельца Красной Горы крестьянская жена Татьяна Никифоровна ( сестра Дарьи?)
Рождение ребёнка
30.07.1898
Сын: Пушкин Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
Архив ЦГАМос с. Новлянское Ф.203. Оп.780 Д. 2749Л.443 _Суровцово_род_1898г Восприемники: д. Рождествино Яков Никифорович (брат Дарьи?) и д. Суровцово девица Мария Николаевна (сестра Михаила?)
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.
Дочь: (Пушкина) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
ЦГАМ с.Бухолово Ф.203. Оп.780 Д. 3198Л.69_1901г Восприемники: деревни Рождествино крестьянин Евфимий Никифорович, деревни Суровцово крестьянская девица Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
ЦГА Бухолово Ф.203. Оп.780 Д. 3224Л.181_1905г Восприемники: д. Якшиной крестьяне Георгий Васильев и Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1907 ст.
Дочь: (Пушкина) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
ЦГАМ с.Бухолово Ф.203. Оп.780 Д. 3601Л.139_1907г Есть пометка о выдаче свидетельства Шаховского ЗАГС от 26 января 1932г(?) за № 66 с фамилией Пушкина. И копия от 31.10.1951г.
Рождение ребёнка
30.03.1910 ст.
Дочь: Карасева (Пушкина) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
02.04.1917
Отец ребёнка: Пушкин Михаил Николаевич
Архив ЦГМ с.Бухолово Ф.203. Оп.780 Д. 4644AЛ.75об-76 _1917г. Восприемники: Иван Сергеевич Свищёв и крестьянская девица Анастасия Михайловна Пушкина (дочь?)
Смерть
Неизвестно