Шалухина Авдотья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: (Шалухина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шалухин Григорий Филлипович
Смерть
Неизвестно