Шалухина Авдотья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалухина Авдотья Филимоновна

Шалухина Авдотья Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Григорий Филлипович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: (Шалухина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шалухин Григорий Филлипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.