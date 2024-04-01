Чюркин Иван Казак Р.Медвежьего 2 Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти15.01.1841
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Агаф Казак Р. Медвежьего Иванов
Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
После 1787
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Чуркин Петр Иванов
Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева
Рождение ребёнка
08.07.1798
Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Чуркин Федор Иванов
Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева
Смерть
15.01.1841
66 лет от чахотки