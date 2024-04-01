Чюркин Иван Казак Р.Медвежьего 2 Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чюркин Иван Казак Р.Медвежьего 2 Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

15.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Черкин Родион Отст. Драгун Р.Медвежьего Петров

Мать: Черкина1, Вереткова 2 Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Агаф Казак Р. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Леонтий Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева

Бракосочетание
После 1787

Жена: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Чуркин Петр Иванов

Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева

Рождение ребёнка
08.07.1798

Сын: Чуркин Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чуркин Федор Иванов

Мать ребёнка: Чюркина (Водовозова) Ефимья Алексеева

Смерть
15.01.1841
66 лет от чахотки

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