Хуснутдинов Руслан Рашидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.2010
Сын: Хуснутдинов Ислам Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.2014
Сын: Хуснутдинов Карим Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности