Хуснутдинов Руслан Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Руслан Рашидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.2010

Сын: Хуснутдинов Ислам Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.2014

Сын: Хуснутдинов Карим Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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