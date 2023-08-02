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Шаповал Евдокия Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Василий Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1921

Дочь: (Шаповалов) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1921

Сын: Шаповалов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Павлович

Смерть
12.05.1922

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