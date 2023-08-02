Шаповал Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти12.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1921
Дочь: (Шаповалов) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1921
Сын: Шаповалов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Павлович
Смерть
12.05.1922