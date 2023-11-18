Плющ Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющ Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Плющ Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Плющ Давид Харитонович

Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плющ Кондратий Харитонович

Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Плющ Трифон Харитонович

Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плющ Харитон Кондратьевич

Смерть
После 1816
Покровское, Чернігівська область
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