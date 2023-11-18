Плющ Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Плющ Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плющ Кондратий Харитонович
Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Плющ Харитон Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816