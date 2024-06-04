Бухарева (Горбачева) Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарева (Горбачева) Пелагея Михайлова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Салтанов Михаил Григорьев

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарев Николай Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Бухарев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1896

Дочь: (Бухарева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич

Рождение ребёнка
21.12.1898

Дочь: (Бухарева) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич

Смерть
После 1898

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