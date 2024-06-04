Бухарева (Горбачева) Пелагея Михайлова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Салтанов Михаил Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1893
Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.04.1896
Дочь: (Бухарева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич
Рождение ребёнка
21.12.1898
Дочь: (Бухарева) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич
Смерть
После 1898