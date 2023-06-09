Ермаченко (Кобыляшко) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1912 ст.
Дочь: Ермаченко Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич
Смерть
Неизвестно