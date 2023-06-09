Ермаченко (Кобыляшко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Кобыляшко) Наталья Ивановна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.10.1911 ст.

Муж: Ермаченко Спиридон Андреевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1912 ст.

Дочь: Ермаченко Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Ермаченко Спиридон Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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