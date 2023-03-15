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Sapieha Eustachy Kajetan

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Место рождения

Biłka Szlachecka, Austrian Poland

Дата рождения

02.08.1881

Дата смерти

20.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sapieha h. Lis (Lubomirska h. Drużyna) Teresa Izabela

Рождение ребёнка
26.04.1910

Сын: Sapieha h. Lis Jan Andrzej

Мать ребёнка: Sapieha h. Lis (Lubomirska h. Drużyna) Teresa Izabela

Рождение ребёнка
07.08.1916

Сын: Sapieha h. Lis Eustachy Seweryn

Мать ребёнка: Sapieha h. Lis (Lubomirska h. Drużyna) Teresa Izabela

Рождение ребёнка
07.08.1921

Дочь: (Rufener-Sapieha h. Lis) Elżbieta

Мать ребёнка: Sapieha h. Lis (Lubomirska h. Drużyna) Teresa Izabela

Смерть
20.02.1963

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