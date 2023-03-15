Sapieha Eustachy Kajetan
Место рожденияBiłka Szlachecka, Austrian Poland
Дата рождения02.08.1881
Дата смерти20.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1910
Рождение ребёнка
07.08.1916
Сын: Sapieha h. Lis Eustachy Seweryn
Мать ребёнка: Sapieha h. Lis (Lubomirska h. Drużyna) Teresa Izabela
Рождение ребёнка
07.08.1921
Дочь: (Rufener-Sapieha h. Lis) Elżbieta
Мать ребёнка: Sapieha h. Lis (Lubomirska h. Drużyna) Teresa Izabela
Смерть
20.02.1963