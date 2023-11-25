Насыбуллин Мансур Габдуллович
Место рожденияСингели
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыбуллин Минвали Мансурович
Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыбуллин Мингали Мансурович
Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бикмухаметова Насыбуллина Дания Мансуровна
Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Багаутдинова Насыбуллина Зайтуна Мансуровна
Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна
Рождение ребёнка
09.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Мухаметшина Насыбуллина Ильмира Мансуровна
Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна
Смерть
Неизвестно