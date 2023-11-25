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Насыбуллин Мансур Габдуллович

Место рождения

Сингели

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насыбуллин Габдулла Насыбуллович

Мать: Бибиасма Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыбуллин Минвали Мансурович

Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыбуллин Мингали Мансурович

Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикмухаметова Насыбуллина Дания Мансуровна

Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Багаутдинова Насыбуллина Зайтуна Мансуровна

Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Рождение ребёнка
09.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Мухаметшина Насыбуллина Ильмира Мансуровна

Мать ребёнка: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Смерть
Неизвестно

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