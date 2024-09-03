Медведева (Киприянова) Зиновия Иванова
Место рожденияд.Киприяново Уватской волости
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Киприянов Иван Вавилов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Иван Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Медведев Яков Иванов
Отец ребёнка: Медведев Иван Иванов
Смерть
Неизвестно