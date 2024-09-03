Медведева (Киприянова) Зиновия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Киприянова) Зиновия Иванова

Место рождения

д.Киприяново Уватской волости

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1694 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Киприянов Иван Вавилов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Медведев Яков Иванов

Отец ребёнка: Медведев Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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