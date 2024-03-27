Зубаиров Гельметдин Саляхетдинович
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость, деревня Нижний Аллагуват
Дата рождения30.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно