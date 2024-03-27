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Зубаиров Гельметдин Саляхетдинович

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость, деревня Нижний Аллагуват

Дата рождения

30.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1912

Отец: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Мать: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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