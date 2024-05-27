1Черепанова (Говорухина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1Черепанова (Говорухина) Екатерина Петровна

Место рождения

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говорухин Петр Васильев

Мать: не указана

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Черепанов Василий Федоров

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
26.05.1886

Дочь: (Черепанова) Феодосия Федорова

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Смерть
Неизвестно

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