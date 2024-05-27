1Черепанова (Говорухина) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говорухин Петр Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Черепанов Василий Федоров
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Рождение ребёнка
26.05.1886
Дочь: (Черепанова) Феодосия Федорова
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Смерть
Неизвестно