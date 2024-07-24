Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Имерякова Анисья Аверьянова

Отец ребёнка: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Козьма Аверьянов

Отец ребёнка: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Аверьяновна

Отец ребёнка: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1839

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