Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Имерякова Анисья Аверьянова
Отец ребёнка: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Козьма Аверьянов
Отец ребёнка: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Аверьяновна
Отец ребёнка: Аверкин Аверьян (Аверкий) Егорович
Смерть
1839