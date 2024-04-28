Подосенова Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Великонида Николаевна
Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1919
Дочь: (Подосенова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович
Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд