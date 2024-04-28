Подосенова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Великонида Николаевна

Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1919

Дочь: (Подосенова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Подосенов Николай Петрович

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд

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