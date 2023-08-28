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Руднева Параскева Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Василий Васильев

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Руднев Илья Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Руднев Иван Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Руднев Семен Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1892

Дочь: (Руднева) Мария Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1893

Дочь: (Руднева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: (Руднева) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: (Руднева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Руднев Петр Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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