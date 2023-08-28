Руднева Параскева Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Руднев Илья Васильев
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Руднев Иван Васильев
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
01.09.1889
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
02.04.1892
Дочь: (Руднева) Мария Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: (Руднева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
17.08.1894
Дочь: (Руднева) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: (Руднева) Анна Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Рождение ребёнка
26.06.1899
Сын: Руднев Петр Васильев
Отец ребёнка: Руднев Василий Васильев
Смерть
Неизвестно