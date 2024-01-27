(Бучнева Buchnev) Mary Nahum — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бучнева Buchnev) Mary Nahum

Место рождения

in Russia

Дата рождения

05.05.1883

Дата смерти

27.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1883

Отец: Бучнев Buchnev Наум Nahum Алимович Alimich

Мать: Marfa William Avdevna

in Russia
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Abramoff Tanya (Jenny) Petrovna

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

Russia
Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Slivkoff Mike Peter

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

California, USA
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Slivkoff William Peter

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
04.10.1921

Дочь: Nellie Peter

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

San Diego County, California, USA
Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Sarah Peter

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

San Diego County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

Смерть
27.08.1960
San Diego County,California, USA
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