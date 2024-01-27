(Бучнева Buchnev) Mary Nahum
Место рожденияin Russia
Дата рождения05.05.1883
Дата смерти27.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1883
in Russia
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Abramoff Tanya (Jenny) Petrovna
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan
Russia
Рождение ребёнка
05.11.1909
Сын: Slivkoff Mike Peter
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan
California, USA
Рождение ребёнка
05.09.1914
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
04.10.1921
Дочь: Nellie Peter
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan
San Diego County, California, USA
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Sarah Peter
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan
San Diego County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1960
San Diego County,California, USA