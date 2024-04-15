Ошлокова Авдотья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова Авдотья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ошлоков Ефим Терентьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ошлоков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ошлоков Ефим Терентьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ошлоков Петр Ефимович

Отец ребёнка: Ошлоков Ефим Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Ефим Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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