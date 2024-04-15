Ошлокова Авдотья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ошлоков Ефим Терентьевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Ошлоков Ефим Терентьевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Ошлоков Ефим Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно