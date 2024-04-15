Гладких (Асанова) Анастасия Космина
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 56
Восприемник
23.01.1888 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 7
Восприемник
17.03.1889 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 95 девица
Бракосочетание
07.02.1892 ст.
Верх-Култым, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 56 Поручитель: По жениху д. Култыма Доментий Артемьев Кобелев и д. Верх Култыма Николай Семенов Гладких По невесте д. Пессянки Павел... Показать все
Смерть
Неизвестно