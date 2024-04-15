Гладких (Асанова) Анастасия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких (Асанова) Анастасия Космина

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

Вычислено 1833 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Асанов Косма (Козма) Сергеев

Мать: Асанова Ксения Архипова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 56
Восприемник
23.01.1888 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 7
Восприемник
17.03.1889 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 95 девица
Бракосочетание
07.02.1892 ст.

Муж: Гладких Лаврентий Семенов

Верх-Култым, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 56 Поручитель: По жениху д. Култыма Доментий Артемьев Кобелев и д. Верх Култыма Николай Семенов Гладких По невесте д. Пессянки Павел... Показать все
Смерть
Неизвестно

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