Tomaszewska (Gryglewska) Celina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tomaszweska Władysław
Krośniewice
Рождение ребёнка
1937
Сын: Tomaszewski Jan
Отец ребёнка: Tomaszweska Władysław
Krośniewice
Рождение ребёнка
Около 02.04.1941
Отец ребёнка: Tomaszweska Władysław
Nowa Wieś
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Woźniaków