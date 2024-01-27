Tomaszewska (Gryglewska) Celina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tomaszewska (Gryglewska) Celina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Около 1941 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tomaszweska Władysław

Krośniewice
Рождение ребёнка
1937

Сын: Tomaszewski Jan

Отец ребёнка: Tomaszweska Władysław

Krośniewice
Рождение ребёнка
Около 02.04.1941

Сын: Tomaszewski Stanisław

Отец ребёнка: Tomaszweska Władysław

Nowa Wieś
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tomaszweska Władysław

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Woźniaków
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