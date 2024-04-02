Нуждин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуждин Николай

Нуждин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Нуждин Ефим

Мать: Нуждина Ульяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close