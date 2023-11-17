Немова Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Марья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Немова Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Немов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Немова Феодосья Алексеевна

Отец ребёнка: Немов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Немов Федот Алексеев

Отец ребёнка: Немов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немов Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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