Немова Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Немова Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Немов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Немова Феодосья Алексеевна
Отец ребёнка: Немов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Немов Федот Алексеев
Отец ребёнка: Немов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно