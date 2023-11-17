Немов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Немов Дмитрий Исаев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Немова Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Немова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Немова Феодосья Алексеевна
Мать ребёнка: Немова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Немов Федот Алексеев
Мать ребёнка: Немова Марья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немова Марья Григорьевна
Смерть
Неизвестно