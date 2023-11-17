Немов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемов Алексей Дмитриевич

Немов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Немов Дмитрий Исаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Немова Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Немова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Немова Феодосья Алексеевна

Мать ребёнка: Немова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Немов Федот Алексеев

Мать ребёнка: Немова Марья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немова Марья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close